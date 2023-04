Afghanistan : Le "cerveau" de l'attentat de l'aéroport de Kaboul tué par les taliban-responsables US

WASHINGTON, 26 avril (Reuters) - Les taliban ont tué un combattant du groupe Etat islamique, "cerveau" de l'attentat contre l'aéroport de Kaboul, en Afghanistan, qui avait fait de nombreuses victimes civiles et dans lequel 13 soldats américains avaient trouvé la mort en 2021, ont annoncé mardi des responsables américains. L'attentat s'était produit le 26 août 2021, alors que les Etats-Unis organisaient le retrait de leurs troupes d'Afghanistan après vingt années de présence militaire dans le pays. "Il s'agissait d'un responsable clé de l'Etat islamique au Khorasan (EI-K) directement impliqué dans la préparation d'opérations comme (l'attentat de l'aéroport de Kaboul), qui ne pourra plus désormais échafauder ou mener des attaques", a déclaré le porte-parole de la Maison blanche, John Kirby, dans un communiqué. Il n'a pas indiqué le nom du responsable de l'EI-K. Les combattants de l'EI-K, cellule du groupe Etat islamique qui a fait son apparition dans l'Est afghan en 2014 avant des incursions dans le Nord, sont opposés aux taliban. (Reportage Idrees Ali et Phil Stewart; version française Camille Raynaud)