Afghanistan: La date butoir du 31 août est du ressort des USA, selon l'Elysée

PARIS (Reuters) - La date butoir du 31 août pour la fin des évacuations en Afghanistan est du ressort des Etats-Unis, qui décident des délais, a déclaré mardi l'Elysée à l'issue d'une réunion des dirigeants du G7, s'abstenant ainsi de confirmer pas l'arrêt des opérations dans la capitale afghane Kaboul à cette date.

Les pays du G7, et la France en particulier, ont mis au rang de priorité que les liens entre les taliban et les organisations terroristes soient totalement rompus et que le pouvoir taliban soit engagé dans la lutte contre le terrorisme, a fait savoir la présidence française.

Les taliban seront jugés sur des actes et pas sur des annonces, en matière de défense des droits de l'homme et de la femme en particulier, a-t-elle ajouté.

