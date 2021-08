Afghanistan: Au moins trois morts dans des manifestations anti-taliban à Jalalabad, selon des témoins

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Au moins trois personnes sont mortes et plus d'une douzaine ont été blessées après que des taliban ont ouvert le feu lors de manifestations contre les insurgés islamistes dans la ville de Jalalabad, dans l'est de l'Afghanistan, ont déclaré mercredi à Reuters deux témoins et un ancien fonctionnaire de police.

D'après les témoins, des incidents ont eu lieu lorsque des habitants ont voulu hisser le drapeau national afghan sur une place de la ville, située à quelque 150 kilomètres à l'est de Kaboul.

Les porte-parole des taliban n'étaient pas immédiatement disponibles pour un commentaire.

(Reportage Jibran Ahmad à Peshawar et Rupam Jain àBombay, rédigé par Alasdair Pal, version française Laetitia Volga, édité par Marc Angrand)