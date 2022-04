Afghanistan : Au moins six morts dans trois explosions dans un lycée de Kaboul

KABOUL (Reuters) - Trois explosions dans un lycée de l'ouest de Kaboul ont fait mardi au moins six morts et plusieurs blessés parmi les élèves, ont déclaré des responsables des services de sécurité et de santé afghans.

De nombreux habitants du quartier appartiennent à la minorité chiite hazara, régulièrement prise pour cible par des groupes armés sunnites en Afghanistan, notamment par la branche locale de l'organisation Etat islamique.

"Trois explosions ont eu lieu (...) dans un établissement secondaire, il y a des victimes parmi notre population chiite", a dit Khalid Zadran, porte-parole du commandement afghan.

Il a précisé plus tard que six personnes avaient été tuées et 11 blessées par les explosions.

Le chef d'un service hospitalier ayant requis l'anonymat a dit qu'au moins quatre personnes avaient été tuées et 14 blessées.

L'hôpital "Emergency" a fait état pour sa part d'un mort et de 10 adolescents blessés.

L'attaque n'a pas été revendiquée.

Les taliban disent avoir sécurisé le pays depuis leur prise de pouvoir fin août, à la suite du retrait militaire américain, mais les responsables et analystes internationaux estiment que le risque d'une résurgence de la violence demeure.

Un responsable au fait du dossier a déclaré, sous couvert de l'anonymat, que les engins explosifs avaient été dissimulés dans des sacs à dos et que l'un d'eux avait explosé à l'entrée de l'établissement.

Les gouvernements successifs n'ont pas réussi à endiguer ces dernières années les attaques meurtrières visant la minorité hazara dans l'ouest de Kaboul, notamment contre des mosquées, une maternité et des écoles.

En mai dernier, une puissante explosion à l'extérieur d'un lycée pour filles de la région a tué au moins 80 personnes, pour la plupart des étudiantes.

(Rédaction de Kaboul, version française Bertrand Boucey et Diana Mandiá)