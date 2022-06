Afghanistan : Au moins 950 morts après un puissant séisme

KABOUL (Reuters) - Le séisme de magnitude 6,1 qui a frappé, tôt mercredi matin, des régions densément peuplées de l'Afghanistan et du Pakistan, a fait au moins 950 morts et plus de 600 blessés dans l'est de l'Afghanistan, selon les autorités qui ont ajouté que le bilan risquait de continuer à s'alourdir.

La majorité de ces décès ont été enregistrés dans la province afghane de Paktika, frontalière du Pakistan, où le bilan s'établit pour l'instant à au moins 255 morts et 200 blessés, a déclaré Salahuddin Ayubi, fonctionnaire du ministère de l'Intérieur.

Dans la province de Khost, 25 personnes ont été tuées et 90 ont été hospitalisées, a-t-il ajouté.

Des hélicoptères ont été déployés dans le cadre des opérations de sauvetage pour atteindre les blessés et acheminer des fournitures médicales et de la nourriture, a indiqué Salahuddin Ayubi

D'autres décès ont été signalés dans la province orientale de Nangarhar, a précisé Mohammad Nassim Haqqani, qui dirige l'administration nationale de gestion des catastrophes des talibans, en soulignant que le recensement des victimes se poursuivait.

Haibatullah Akhundzada, le chef suprême des taliban au pouvoir, a présenté ses condoléances dans un communiqué.

Selon le centre américain d'études géologiques (USGS), l'épicentre du séisme se situait à 46 kilomètres de la ville de Khost, dans le sud-est de l'Afghanistan, à une profondeur de 10 kilomètres.

Les secousses ont été ressenties par environ 119 millions de personnes au Pakistan, en Afghanistan et en Inde, a indiqué le Centre sismologique méditerranéen européen (CSME).

Il n'y avait pas d'information dans l'immédiat concernant des dommages ou des victimes au Pakistan.

Un porte-parole du ministère afghan des Affaires étrangères a déclaré que le pays accueillerait volontiers l'aide de toute organisation internationale.

