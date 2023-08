Afghanistan: Au moins 3 morts et 7 blessés après une explosion dans un hôtel

Crédit photo © Reuters

KABOUL (Reuters) - Au moins trois personnes ont été tuées et sept autres blessées lundi après une explosion dans un hôtel dans la province de Khost, dans le sud-est de l'Afghanistan, a déclaré le service de presse de la province. L'identité des responsables de l'explosion n'a pas été précisée dans l'immédiat. L'administration talibane mène des raids réguliers contre les membres du groupe État islamique, qui a revendiqué plusieurs attentats majeurs dans des centres urbains au cours des derniers mois. (Reportage Mohammad Yunus Yawar à Kaboul ; version Française Nathan Vifflin ; édité par Kate Entringer)