Affrontements en Cisjordanie après un raid israélien, trois morts

par Ali Sawafta JENINE, Cisjordanie (Reuters) - L'armée israélienne a mené dans la nuit de dimanche à lundi une opération dans la ville de Jénine, en Cisjordanie, procédant selon des habitants à au moins une frappe aérienne, tandis que des affrontements se sont déroulés pendant plusieurs heures, faisant au moins trois morts. Alors que retentissaient coups de feu et explosifs à travers la ville plusieurs heures après la frappe israélienne, les Brigades de Jénine, composées de combattants issus de divers groupes basés dans le principal camp local de réfugiés, ont dit être aux prises avec les soldats israéliens. Un ambulancier palestinien a décrit la situation dans le camp de réfugiés comme une "vraie guerre". "Il y a eu des frappes venues du ciel visant le camp. A chaque fois que nous nous y rendons, avec cinq à sept ambulances, nous revenons avec plein de blessés", a déclaré Khaled Alahmad. L'armée israélienne a indiqué que ses troupes ont ciblé un bâtiment servant de centre de commande à des combattants des Brigades de Jénine, présentant cette opération comme s'inscrivant dans une vaste démarche de lutte anti-terroriste en Cisjordanie. Au moins six drones ont été aperçus dans le ciel de Jénine. L'armée israélienne a toutefois refusé de spécifier si elle a procédé à une attaque au drone dans le cadre de son opération, après avoir recouru le mois dernier à ce type d'attaque pour la première fois en plus de quinze ans en Cisjordanie. L'ampleur des interventions israéliennes met en exergue l'importance de la ville de Jénine dans les violences qui secouent l'enclave depuis plus d'un an. Des centaines de combattants palestiniens armés issus notamment du Hamas, du Djihad islamique et du Fatah sont basés dans le principal camp de réfugiés de Jénine, cible depuis le début de l'année de plusieurs raids israéliens. Selon le ministère palestinien de la Santé, au moins trois personnes ont été tuées à Jénine, tandis qu'un homme a été tué d'une balle dans la tête à un point de contrôle de Ramallah. (Reportage Ali Sawafta, Nidal al-Mughrabi, James Mackenzie; version française Jean Terzian)