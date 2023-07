Affaire Smith: Victoire des intérêts religieux sur les droits LGBT

Crédit photo © Reuters

par John Kruzel WASHINGTON (Reuters) - Dans sa décision d'autoriser une designeuse web chrétienne évangélique de refuser ses services à des mariés de même sexe, la Cour suprême américaine a de nouveau privilégié les intérêts religieux aux dépens de la défense des droits LGBT. Dominée par les Conservateurs, la cour donné vendredi, par six voix contre trois, raison à Lorie Smith, propriétaire d'une société de design web basée dans la région de Denver, dans le Colorado. Elle avait poursuivi la commission des droits civiques de l'Etat en 2016 car elle disait craindre des sanctions pour son refus de travailler pour des clients gays. Le Colorado, à l'instar de 21 autres Etats américains, interdit aux entreprises ouvertes au public de choisir leurs clients de biens et de services en fonction de leur race, de leur genre, de leur orientation sexuelle ou de leur religion. La Cour suprême a motivé son verdict par le premier amendement de la Constitution des Etats-Unis sur la liberté d'expression. "Le désaccord n'est pas de la discrimination et le gouvernement ne peut pas qualifier à tort un discours de discriminatoire pour le censurer", a dit Kristen Waggoner, présidente de l'Alliance Defending Freedom, un groupe religieux conservateur qui a assisté Lorie Smith devant la cour. "Nous assistons à un essor spectaculaire des droits des communautés religieuses conservatrices dont l'impact se fait au détriment des droits à l'égalité, notamment pour la population LGBTQ", observe Elizabeth Platt, directrice du Projet pour les lois, les droit et la religion à la Columbia Law School. (John Kruzel, Gilles Guillaume pour la version française)