Affaire Epstein: Jean-Luc Brunel mis en examen pour viols et harcèlement sexuel

PARIS (Reuters) - Le Français Jean-Luc Brunel, cofondateur d'une agence de mannequin et proche du milliardaire américain Jeffrey Epstein, a été mis en examen des chefs de viols sur mineur et harcèlement sexuel puis placé en détention provisoire, a fait savoir samedi le procureur de la République.

La justice française avait ouvert une enquête à son encontre le 23 août 2019 dans le cadre du dossier Jeffrey Epstein, un financier américain accusé de trafics et abus de mineures qui s'est suicidé en août 2019 dans sa cellule.

Jean-Luc Brunel est soupçonné d'avoir commis des faits de viols, agressions sexuelles et harcèlement sexuel sur différentes victimes mineures ou majeures et d'avoir notamment organisé le transport et l'hébergement de jeunes femmes pour le compte de Jeffrey Epstein, peut-on lire dans un communiqué du parquet de Paris.

Il avait été interpellé le 16 décembre à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle alors qu'il s'apprêtait à prendre un vol à destination du Sénégal, puis placé en garde à vue.

"A l'issue de sa garde à vue, Jean-Luc Brunel a été présenté le 18 décembre 2020 au magistrat instructeur, mis en examen des chefs de viols sur mineur de plus de 15 ans et harcèlement sexuel et placé sous le statut de témoin assisté du chef de traite des êtres humains aggravée au préjudice de victimes mineures aux fins d'exploitation sexuelle", précise le procureur de la République, Rémy Heitz.

En juillet dernier, la Britannique Ghislaine Maxwell, soupçonnée d'avoir été la complice de Jeffrey Epstein, a été arrêté aux Etats-Unis.

Jeffrey Epstein, un ancien gérant de fonds spéculatifs, avait été arrêté le 6 juillet 2019 sur un aérodrome du New Jersey de retour de France sur des chefs d'accusation de trafic sexuel et conspiration en vue de trafic sexuel. Il risquait 45 années de prison.

(Caroline Pailliez)