Affaire Abad : Le parquet de Paris n'ouvre pas d'enquête "en l'état"

PARIS, 25 mai (Reuters) - Le parquet de Paris a indiqué mercredi ne pas ouvrir "en l'état d'enquête dans l'affaire des accusations de viols visant le ministre des Solidarités Damien Abad.

Le parquet de Paris ajoute dans un message à Reuters ne pas disposer d'élément permettant d'identifier la victime "des faits dénoncés" dans un signalement émanant de l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles.

"En l'état le parquet de Paris ne donne pas de suite au courrier émanant de l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles dont il a été destinataire les 20 et 23 mai 2022 faute d'élément permettant d'identifier la victime des faits dénoncés et, dès lors, faute de possibilité de procéder à son audition circonstanciée", décale le parquet.

Damien Abad a une nouvelle fois réfuté lundi "avec la plus grande des fermetés" les accusations de viol à son encontre et a annoncé qu'il restait ministre des Solidarités et candidat aux élections législatives du mois prochain en France. (Reportage Matthieu Protard, édité par Jean-Michel Bélot)