Aéroports De Paris confirme ses perspectives de trafic à Paris pour 2022 et 2023

3 octobre (Reuters) - Aeroports de Paris SA:

* CONFIRMATION DES PERSPECTIVES DE TRAFIC À PARIS POUR 2022 ET 2023

* TRAFIC 2022 POUR PARIS AÉROPORT COMPRIS ENTRE 72% ET 82% DU NIVEAU DE 2019 (ET ENTRE 74% ET 84% POUR LE GROUPE)

* TRAFIC 2023 POUR PARIS AÉROPORT COMPRIS ENTRE 85% ET 95% DU NIVEAU DE 2019

* LES HYPOTHÈSES ET LES GUIDANCES 2022 À 2025 SONT DONC INCHANGÉES

* S'ATTEND À UN MAINTIEN, SUR LE SECOND SEMESTRE 2022 ET SUR L'ANNÉE 2023, DE LA BONNE DYNAMIQUE DU TRAFIC ENREGISTRÉE DEPUIS LE DÉBUT D'ANNÉE