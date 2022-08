Aegon relève ses prévisions de génération de capital et flux de trésorerie

11 août (Reuters) - Aegon a relevé jeudi ses prévisions en matière de génération de capital pour l'année et de flux de trésorerie disponible pour 2021-2023, soutenu par un bénéfice d'exploitation au deuxième trimestre meilleur qu'attendu.

L'assureur néerlandais a ainsi fait état d'un bénéfice d'exploitation à 538 millions d'euros, au dessus des estimations des analystes qui tablaient sur 486 millions d'euros, selon un consensus compilé par la société.

Le titre Aegon prenait 8,4% à la bourse d'Amsterdam à 8h10 GMT.

"Le premier semestre 2022 a été l'une des périodes les plus difficiles pour les investisseurs, les marchés boursiers ayant connu leur pire début d'année depuis plus de cinq décennies", a déclaré Lard Friese, directeur général d'Aegon, dans un communiqué.

Le bénéfice d'exploitation d'Aegon "reflète le recul de l'impact du COVID-19 et les progrès que nous réalisons dans le cadre de notre plan d'amélioration opérationnelle qui a contribué à compenser l'impact de la baisse des marchés boursiers", a ajouté Lard Friese.

Toutefois, le groupe a enregistré une perte nette de 348 millions d'euros en raison d'une charge exceptionnelle liée à la hausse des taux de réassurance aux États-Unis, alors que les prévisions moyennes tablaient sur une perte de 129 millions d'euros.

Aegon prévoit une génération de capital d'environ 1,4 milliard d'euros en 2022, contre environ 1,2 milliard précédemment. Il a également déclaré qu'il prévoyait d'atteindre un flux de trésorerie disponible cumulé sur la période 2021-2023 d'au moins 2,2 milliards d'euros, bien au-delà de son objectif précédent de 1,4 à 1,6 milliard.

Le groupe, qui a achevé plus tôt cette année la vente de sa branche hongroise et qui prévoit de vendre la participation de 50% qu'il détient dans un partenariat avec Liberbank, étudie désormais un accord pour céder son portefeuille américain de produit d'annuités variables. (Reportage Juliette Portala et Elitsa Gadeva, version française Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)