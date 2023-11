Adyen s'envole après des objectifs à moyen terme plus réalistes et une bonne performance au T3

9 novembre (Reuters) - L'action Adyen s'envole à la Bourse d'Amsterdam jeudi après que l'entreprise de traitement de paiements numériques a affiché un chiffre d'affaires trimestriel "meilleur que prévu" et des objectifs à moyen terme "plus réalistes". Le titre a bondi de 35,4% à 08h38 GMT, sa plus forte progression sur une séance, après avoir été réservé à l'ouverture, tandis que le Stoxx 600 grignotait 0,25%. Adyen a annoncé un chiffre d'affaires net de 413,6 millions d'euros pour le troisième trimestre, en hausse de 22% en glissement annuel, et réduit son objectif à moyen terme pour son chiffre d'affaires net annuel entre 20 et 29% ("low-to-high-twenties"). Evercore ISI pousse un "soupir de soulagement", évoquant les résultats, les objectifs, et la plus grande discipline des dépenses d'exploitation, alors qu'Adyen va ralentir son rythme d'embauche. ?Berenberg indique que le troisième trimestre est "meilleur que prévu", ajoutant que "les prévisions financières pour 2026 deviennent plus réalistes". "Bien que la fourchette des prévisions de chifre d'affaires soit encore large, nous pensons que l'objectif d'expansion de la marge d'Ebitda est réalisable d'ici 2026, d'autant plus que la société compte ralentir le recrutement après ce cycle d'investissement", précise Berenberg. Adyen vise une marge d'Ebitda supérieure à 50% en 2026 Les analystes de J.P.Morgan et de Jefferies saluent également les objectifs "plus réalistes". "Accélération au troisième trimestre, prévisions à plus court terme, mènent à un rebond classique", déclare un analyste, ajoutant que la société a battu les estimations pour la croissance de son chiffre d'affaires au troisième trimestre. Adyen avait surpris les investisseurs en publiant un avertissement sur résultats en août et s'était alors effondré en Bourse. (Reportage Olivier Sorgho, version française Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)