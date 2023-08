Adyen poursuit son plongeon, les analystes revoient leur copie

PARIS (Reuters) - L'action du spécialiste des paiements en ligne Adyen poursuit son repli lundi après un plongeon historique jeudi dernier à la suite de la publication de résultats semestriels jugés décevants. A la Bourse d'Amsterdam, le titre Adyen perd 5,8% à 821,40 euros à 08h54 GMT, plus forte baisse du Stoxx 600 qui avance au même moment de 0,6%. Après un plongeon de 38,98% jeudi et un repli de 2,93% vendredi, la baisse du jour porte à 44,5% le plongeon accusé par Adyen depuis la publication de ses résultats semestriels. Avant jeudi et l'annonce des résultats, Adyen avait déjà accusé quatre séances consécutives dans le rouge. Depuis début août, l'action a ainsi chuté de 51,7%. Lundi, les analystes de Jefferies et Morgan Stanley ont revu à la baisse leur recommandation sur Adyen, dans la foulée de Berenberg vendredi. Jefferies a abaissé son conseil à "conserver" contre "achat", jugeant qu'Adyen a raté "ses trois dernières publications de résultats sans parvenir à donner confiance sur une reprise à court terme". De son côté, Morgan Stanley est passé à "pondération en ligne" contre "surpondérer", les analystes estimant que la visibilité est "limitée" sur les perspectives à court terme. Selon les données de Refinitiv, sur les 33 analystes couvrant Adyen, 13 sont positionnés à l'achat, 16 ont une recommandation à "conserver" et 4 sont à "vendre". (Rédigé par Blandine Hénault, avec Olivier Sorgho, édité par Kate Entringer)