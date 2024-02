Adyen bondit après des résultats au dessus des attentes

Adyen bondit après des résultats au dessus des attentes













PARIS, 8 février (Reuters) - Adyen s'envole jeudi matin à la Bourse d'Amsterdam, le groupe de paiement ayant fait état pour l'année 2023 d'un bénéfice d'exploitation au dessus des attentes et d'une baisse de ses coûts.

A 08h55 GMT, Adyen progressait de 16,36%, en tête du Stoxx 600 qui s'érodait de 0,07% au même moment. Le chiffre d'affaires s'est affiché à 1,63 milliard d'euros, en hausse de 22% sur un an, tandis que l'Ebitda a atteint 743 millions d'euros, en hausse de 2% sur un an, contre un consensus LSEG à 720,6 millions. Au deuxième semestre, la marge d'Ebitda a atteint 47,7% contre 43% pour le second semestre 2022 et un consensus autour de 44,5%, un progrès que le groupe attribue à un ralentissement des embauches. Adyen a confirmé par ailleurs ses objectifs financiers d'une croissance de son chiffre d'affaires d'une vingtaine de points de pourcentages d'ici à 2026 et d'une marge d'Ebitda supérieure à 50% à l'horizon 2026. "Les chiffres d'Adyen ne vont pas faire beaucoup évoluer le consensus, mais que l'entreprise dépasse les attentes des investisseurs pourrait rendre les marchés plus optimistes sur les perspectives à moyen et long terme du groupe", résument les stratégistes de JP Morgan dans une note. La banque maintient son objectif de cours à 1.183,60 euros et sa recommandation à "surpondérer". La bonne performance d'Adyen soutient le compétiteur Worldline, qui avance de 2,48%. (Rédigé par Corentin Chappron, avec Olivier Sorgho, édité par Kate Entringer)