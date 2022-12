ADP sanctionné en Bourse après la cession des parts de Royal Schiphol

(Actualisé avec cours de Bourse et commentaire d'analyste)

PARIS, 6 décembre (Reuters) - ADP chute en Bourse mardi après l'annonce de la cession par Royal Schiphol Group de sa participation résiduelle au capital, une opération qui parachève le débouclage des participations croisées prévu de longue date entre les deux exploitants d'aéroports mais qui a été réalisée avec une importante décote.

L'action de l'opérateur des aéroports parisiens perd 11% à 131 euros à 10h15, de loin la plus forte baisse de l'indice parisien SBF 120.

ADP a annoncé avant l'ouverture que Royal Schiphol Group (RSG) avait cédé les 3,91 % de son capital qu'il possédait encore dans le cadre d'un placement accéléré auprès d'investisseurs institutionnels.

RSG prévoit parallèlement de racheter la part de son capital détenue par ADP pour environ 420 millions d'euros.

Cette double opération "marquera la fin du processus de débouclage des participations croisées avec Royal Schiphol Group", prévue par un accord conclu en 2008, a précisé ADP dans un communiqué.

Elle n'est donc pas une surprise pour les investisseurs, mais c'est le prix de cession obtenu par RSG, 133 euros par action, soit 10% de moins que le cours de clôture de lundi, qui déçoit les analystes.

RBC rappelle que RSG, qui détenait 8% d'ADP, a été contraint de vendre ses parts en plusieurs fois (2,5% le 10 novembre à Prédica, filiale du Crédit agricole, 1,6% le 16 novembre au fonds de pension canadien CPPIB puis les 3,9% restants ce mardi).

"La vente en plusieurs parts plus petites et un placement de bloc implique selon nous qu'il n'y avait aucun candidat fort pour la participation dans son ensemble, ce qui est donc plus négatif du point de vue du sentiment et des catalyseurs pour le cours d'ADP", ajoute la banque canadienne dans une note.

Les quelque 420 millions d'euros qu'ADP va tirer de la transaction avec RSG permettra au groupe "de saisir, de manière sélective, d'éventuelles opportunités de développement à l'international" et de poursuivre sa trajectoire de désendettement, avec pour cible un ratio d'endettement de 4,5 à 5 fois l'Ebitda en 2025, a précisé le groupe français.

ADP a en outre lui-même racheté 0,3% de ses propres actions à RSG.

En Bourse, le titre ADP affichait avant la chute de ce mardi une hausse de plus de 25% depuis le début de l'année. (Rédigé par Marc Angrand, Myriam Rivet et Matthieu Protard, édité par Blandine Hénault)