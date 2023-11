ADP recule, annonce sur une réforme de la régulation aéroportuaire, selon des analystes

(Reuters) - Le titre du groupe ADP (ex-Aéroports de Paris) recule en Bourse lundi, les analystes de Jefferies évoquant l'annonce par le ministre français des Transports, Clément Beaune, d'une réforme de la régulation aéroportuaire qui met fin à la "caisse unique". "Le titre ADP est en baisse ce matin en réaction à des commentaires du ministre français des Transports, Clément Beaune, qui a annoncé une réforme permettant à certains aéroports français de sortir du modèle actuel de caisse unique pour une caisse aménagée", notent les analystes dans une note parue lundi. A 11h39, l'action ADP perdait 1,74% à 112,9 euros, après avoir chuté de plus de 8% dans les échanges en début de matinée. Selon La Tribune, l'annonce a été faite vendredi lors du congrès de l'Union des aéroports français (UAF). "J'ai pris la décision de mettre en place pour les grands aéroports d'État, qui sont aujourd'hui en caisse unique, un modèle de caisse aménagée et incitative", a déclaré Clément Beaune lors de ce congrès, selon des propos rapportés par La Tribune. Le ministère des Transports n'avait pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaires. Dans leur note, les analystes de Jefferies estiment que la réforme "n'aura pas d'impact sur la régulation des prix des aéroports du Groupe ADP à Paris" et que donc la réaction négative en Bourse est "excessive" et "injustifiée". (Rédigé par Dagmarah Mackos avec Victor Goury-Laffont, édité par Blandine Hénault)