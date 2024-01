ADP : Le trafic total du groupe en hausse de 10% en décembre

16 janvier (Reuters) - Aeroports de Paris SA: * TRAFIC GROUPE DÉCEMBRE 2023 EN HAUSSE DE + 10,0 %, À 26,4 MILLIONS DE PASSAGERS, SOIT 103,9 % DU TRAFIC DE 2019 * TRAFIC PARIS AÉROPORT DÉCEMBRE 2023 : EN HAUSSE DE + 4,2 %, À 7,9 MILLIONS DE PASSAGERS, SOIT 97,7 % DU TRAFIC DE 2019 * TRAFIC GROUPE 2023 : EN HAUSSE DE + 20,2 %, À 336,4 MILLIONS DE PASSAGERS, SOIT 98,7 % DU TRAFIC DE 2019 * TRAFIC PARIS AÉROPORT 2023 : EN HAUSSE DE + 15,1 %, À 99,7 MILLIONS DE PASSAGERS, SOIT 92,3 % DU TRAFIC DE 2019 Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)