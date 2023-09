ADP : L'impact de la taxe gouvernementale sur les infrastructures de transport évalué à 90 ME pour 2024

27 septembre (Reuters) - Aeroports de Paris SA: * LE GROUPE ADP A PRIS CONNAISSANCE DU PROJET DU GOUVERNEMENT QUI PROPOSE UNE NOUVELLE TAXATION APPLICABLE À CERTAINES GRANDES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT EN FRANCE, DONT CELLES D'ADP SA * CE PROJET PRÉVOIT UNE TAXE DE 4,6% APPLICABLE AU CHIFFRE D'AFFAIRES INSCRIT DANS LES COMPTES SOCIAUX D'AÉROPORTS DE PARIS SA, À L'EXCLUSION DES REVENUS LIÉS À LA SÛRETÉ ET À LA SÉCURITÉ AÉROPORTUAIRE ET APRÈS DÉDUCTION D'UNE FRANCHISE DE CHIFFRE D'AFFAIRES DE 120 MILLIONS D'EUROS * L'ASSIETTE DE L'IMPÔT SE SERAIT AINSI ÉLEVÉE À 2 175 MILLIONS D'EUROS AU 31 DÉCEMBRE 2022 * SUR CETTE BASE, LA TAXE AURAIT EU EN 2022 UN IMPACT D'ENVIRON 100 MILLIONS D'EUROS, SUR LES CHARGES OPÉRATIONNELLES COURANTES (IMPÔTS ET TAXES) D'ADP SA, DIMINUANT D'AUTANT L'EBITDA DU GROUPE * LE GROUPE ESTIME QU'ENVIRON 75% DE LA CHARGE SUPPLÉMENTAIRE LIÉE À LA TAXE SERAIT IMPUTABLE AU PÉRIMÈTRE RÉGULÉ ET 25 % AU PÉRIMÈTRE NON-RÉGULÉ * CONFORMÉMENT AU CODE DES TRANSPORTS ET SOUS RÉSERVE DE L'HOMOLOGATION ANNUELLE DES TARIFS DES REDEVANCES PAR L'AUTORITÉ DE RÉGULATION DES TRANSPORTS (ART), AÉROPORTS DE PARIS SA PRÉVOIT DE RÉPERCUTER L'AUGMENTATION DES CHARGES RÉGULÉES DANS LES TARIFS DE REDEVANCES * LA HAUSSE DES TARIFS SERAIT ÉCHELONNÉE SUR DEUX À TROIS ANS * UNE PREMIÈRE HAUSSE, COUVRANT PRÈS DE LA MOITIÉ DE L'IMPACT DE LA TAXE, INTERVIENDRAIT DÈS LA PÉRIODE TARIFAIRE 2024, LES HAUSSES COMPLÉMENTAIRES INTERVIENDRAIENT SUR LA OU LES PÉRIODES TARIFAIRES SUIVANTES * SI LE TEXTE DEVAIT ÊTRE ADOPTÉ DANS SA RÉDACTION ACTUELLE, ET SOUS RÉSERVE DE L'HOMOLOGATION ANNUELLE DES TARIFS, LE GROUPE ANTICIPE QUE LE RESTE À CHARGE S'ÉLÈVE, EN 2024, À ENVIRON 90 MILLIONS D'EUROS, DIMINUANT D'AUTANT L'EBITDA DU GROUPE Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)