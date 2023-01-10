ADP discutera avec l'Autorité de la concurrence du projet de vente des parts d'Extime Food & Beverage Paris à SSP
10 janvier (Reuters) - Aeroports de Paris SA:
* PRÉCISE QUE LE MODÈLE DES CO-ENTREPRISES EST COMMUNÉMENT MIS EN ŒUVRE PAR DE NOMBREUX AÉROPORTS DANS LE MONDE, ET QUE LE GROUPE ADP Y A RECOURS DEPUIS PLUS DE DIX ANS
* GROUPE ADP ET SPP CONTINUERONT À ÉCHANGER AVEC L'AUTORITÉ SUR TOUS LES ÉLÉMENTS DÉMONTRANT LES EFFETS ATTENDUS DE L'OPÉRATION POUR LES PASSAGERS ET LES BÉNÉFICES QUI EN RÉSULTERONT
* SI PROJET NE VOIT PAS LE JOUR SOUS SA FORME ENVISAGÉE, ADP CONSERVERA LA PLEINE MAÎTRISE DE SON SYSTÈME COMMERCIAL Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)
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