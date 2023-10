ADP depasse les attentes, le trafic proche des niveaux de "pré-pandémie"

Crédit photo © Reuters

par Victor Goury-Laffont (Reuters) - Le groupe ADP (ex-Aéroports de Paris) a publié mercredi un chiffre d'affaires pour les neuf premiers mois de l'année supérieur aux attentes, le trafic revenant à des niveaux proches de ce qu'ils étaient avant la pandémie de COVID-19. La reprise du trafic s'est poursuivie pour atteindre, sur les neuf premiers mois de 2023, 97,9% du trafic de la même période en 2019, avant que la pandémie de COVID-19 ne cloue au sol la grande majorité des avions début 2020. Le trafic des aéroports du groupe en région parisienne est revenu pour sa part à 91,4% du niveau pré-pandémique, a dit ADP. L'exploitant des aéroports d'Orly et de Roissy-Charles-De-Gaulle prévoit que le trafic du groupe atteindra 95% à 105% des niveaux de 2019 pour l'ensemble de l'année. L'association des sociétés aéroportuaires ACI Europe s'attend à une reprise complète du trafic de passagers en 2024. Philippe Pascal, directeur général adjoint d'ADP, a toutefois déclaré lors d'une conférence téléphonique qu'il ne s'attendait pas à une reprise complète en Chine en 2024 en raison de "perturbations massives" dans le secteur du tourisme chinois et de l'inflation. Au cours du troisième trimestre, le trafic chinois dans les aéroports parisiens représentait 37,3% des niveaux de 2019. ADP reste "prudent" sur les niveaux de dépenses par passager en 2024, a déclaré la directrice financière adjointe Christelle Jacquemet, qui a évoqué un "contexte macroéconomique volatil" ainsi que des travaux dans l'aéroport de Paris-Charles-De-Gaulle. Le groupe est également confronté au projet d'une nouvelle taxe dévoilée le mois dernier par le gouvernement français sur les infrastructures de transport longue distance. Cette taxe aurait un impact négatif d'environ 90 millions d'euros sur le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) du groupe en 2024, dont la majeure partie devrait être répercutée sur les compagnies aériennes. "Nous devons mécaniquement augmenter nos tarifs de 6%", a déclaré Philippe Pascal, ajoutant que cela ne pouvait se faire en une seule fois et refusant de préciser le montant de l'augmentation qui serait appliquée en 2024. ADP, qui se dit focalisé sur la préparation de l'accueil des Jeux olympiques de Paris en 2024, a réalisé un chiffre d'affaires de 4,12 milliards d'euros sur les neuf premiers mois de 2023, contre une estimation moyenne des analystes de 4,07 milliards d'euros selon un consensus fourni par le groupe. (Version française Diana Mandiá)