ADP: Chiffre d'affaires 2023 conforme aux attentes, le trafic proche des niveaux pré-COVID

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - ADP a fait état mercredi d'un chiffre d'affaires conforme aux attentes en 2023, le trafic ayant presque retrouvé son niveau d'avant la pandémie de COVID-19. L'exploitant d'aéroports a enregistré un chiffre d'affaires de 5,50 milliards d'euros pour l'exercice 2023, au niveau des attentes des analystes, selon le consensus établi par le groupe. En 2023, son trafic est revenu à 98,7% des niveaux de 2019, avant les restrictions de voyage liées à la pandémie de COVID-19, et à 92,3% des niveaux antérieurs à la crise sanitaire pour les aéroports du groupe en région parisienne. (Reportage Stéphanie Hamel, version française Augustin Turpin)