Adoption de la nouvelle Constitution au Mali

Crédit photo © Reuters

BAMAKO (Reuters) - Les électeurs maliens ont adopté à une très large majorité de 97% des amendements constitutionnels soumis aux urnes par la junte militaire au pouvoir, a déclaré vendredi la commission électorale malienne. Cette adoption ouvre la voie à des élections en février 2024, ont ajouté les autorités. Environ 8,4 millions de Maliens étaient invités à participer dimanche à un référendum visant à modifier la Constitution que la junte militaire présente comme une étape vers des élections et un retour à un régime civil. Les militaires qui ont pris le pouvoir lors de coups d'État en 2020 et 2021 ont organisé ce scrutin sous la pression de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. (Reportage Tiemoko Diallo et Fadimata Kontao, version française Kate Entringer, édité par Jean-Stéphane Brosse)