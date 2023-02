Adoption de l'article 1 du projet de réforme des retraites

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - L'article 1 du projet de loi sur les retraites relatif à la disparition d'une partie des "régimes spéciaux" a été adopté vendredi à l'Assemblée nationale, où un débat très houleux sur ce texte contesté dans la rue dure depuis le début de la semaine. L'article 1 du projet de loi de financement rectificative de la Sécurité sociale a été adopté par 181 voix contre 163, ce dont s'est félicité le ministre du Travail, Olivier Dussopt. "Malgré les outrances et l'obstruction, nous avançons", a-t-il écrit sur Twitter à l'intention de l'opposition. Plus de 20.000 amendements ont été déposés, dont 18.000 par la coalition de gauche Nupes, qui a la possibilité d'en retirer une partie pour accélérer les débats, qui doivent s'achever en fin de semaine prochaine. L'examen de l'article 7 contenant la mesure-phare du report de l'âge légal de départ à la retraite est particulièrement attendu. Les organisations syndicales ont appelé à une quatrième journée de mobilisation samedi pour protester contre le texte, avec 250 manifestations prévues dans tout le pays. Devant la presse dans la nuit de jeudi à vendredi à Bruxelles, le président Emmanuel Macron a appelé les mécontents à conserver leur "esprit de responsabilité" afin que "les désaccords puissent s'exprimer, mais dans le calme, le respect des biens et des personnes, et avec une volonté de ne pas bloquer la vie du reste du pays". (Reportage Elizabeth Pineau, édité par Kate Entringer)