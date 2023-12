Adobe et Figma mettent fin à un accord de fusion de 20 Mds$

18 décembre (Reuters) - Adobe a mis fin lundi à son projet de rachat de la plate-forme de design Figma pour 20 milliards de dollars (18,32 milliards d'euros), évoquant l'absence d'une "voie claire" pour recevoir l'approbation des autorités de la concurrence européenne et britannique. L'autorité britannique de la concurrence avait déjà déclaré lundi qu'Adobe ne proposerait pas de mesures correctives pour résoudre les problèmes réglementaires liés au rachat. "Adobe et Figma ne sont pas du tout d'accord avec les récentes conclusions des autorités de régulation, mais nous pensons qu'il est dans notre intérêt respectif d'aller de l'avant de manière indépendante", a déclaré le directeur général d'Adobe, Shantanu Narayen, dans un communiqué. Adobe, qui a conclu l'accord de rachat en septembre 2022, a dévoilé la semaine dernière des prévisions de revenus inférieures aux estimations en raison de la réduction des dépenses de ses clients. (Reportage Akash Sriram et Chavi Mehta à Bangalore, version française Dagmarah Mackos, édité par Blandine Hénault)