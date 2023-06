ADNOC fait une offre de rachat à Covestro à plus de 50 euros par action, selon une source

ADNOC fait une offre de rachat à Covestro à plus de 50 euros par action, selon une source













Crédit photo © Reuters

FRANCFORT (Reuters) - Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) a fait une offre de rachat au groupe allemand de chimie Covestro, proposant un prix de plus de 50 euros par action qui valoriserait la cible à plus de 10 milliards d'euros, selon une source proche du dossier. ADNOC n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. A la Bourse de Francfort, l'action Covestro s'envole de 15,11% à 46,42 euros et affiche la meilleure performance du Stoxx 600. (Reportage Emma-Victoria Farr, Hadeed Al Sayegh, rédaction Christoph Steitz, version française Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)