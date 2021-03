Adidas vise un rebond en 2021 malgré l'impact de la vente de Reebok

Crédit photo © Reuters

par Emma Thomasson

BERLIN (Reuters) - Adidas AG s'attend à une forte croissance de son chiffre d'affaires en 2021, en particulier en Chine, dans le reste de l'Asie et en Amérique latine, même si ses résultats seront pénalisés par des coûts liés à la vente de sa marque Reebok.

Les perspectives pour 2021 font partie d'un plan stratégique à cinq ans.

Dans le cadre de cette nouvelle stratégie, Adidas va gérer la "Grande Chine" comme un marché distinct du reste de l'Asie, et va fusionner les marchés européen, russe et émergents en un seul marché EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique).

Le groupe s’est également fixé l’objectif de doubler ses ventes en ligne, pour atteindre 9 milliards d'euros d'ici 2025 et d’améliorer la durabilité de ses produits.

L’autre principal objectif de cette stratégie est l’amélioration de la rentabilité d’Adidas à un niveau proche de celle de son concurrent Nike.

La marque à trois bandes vise ainsi une hausse de sa marge bénéficiaire d'exploitation de 12 à 14%, une hausse annuelle des ventes de 8 à 10% en moyenne et une hausse annuelle de bénéfice net de 16 à 18% .

Le chiffre d'affaires du groupe au quatrième trimestre a augmenté de 1% à taux de change constant, pour atteindre 5,55 milliards d'euros tandis que le bénéfice d'exploitation a légèrement baissé pour s'établir à 225 millions d'euros.

Ces chiffres sont supérieurs aux attentes des analystes qui tablaient en moyenne sur un chiffre d’affaires trimestriel de 5,47 milliards et un bénéfice d'exploitation de 202 millions.

HAUSSE DE 43% DES VENTES EN LIGNE

A la Bourse de Francfort, l'action Adidas gagnait 3,5% dans la matinée.

La fermeture de la moitié des magasins en Europe pendant le quatrième trimestre a pesé sur le chiffre d’affaires mais ces pertes ont été en partie compensées par la hausse de 43% des ventes en ligne.

Avec désormais plus de 95% de ses magasins ouverts, Adidas s'attend à une hausse de ses ventes à taux de change constant comprise entre 15% et 20% en 2021, avec des progressions jusqu'à 30% attendues en Chine, dans le reste de l'Asie et en Amérique latine.

Dans la région EMEA, les ventes devraient progresser entre 15% et 20% et autour de 10% en Amérique du Nord.

Le mois dernier, Puma, concurrent d'Adidas, a dit s'attendre à ce que les mesures de restriction visant à contenir la pandémie de coronavirus aient un impact important sur ses résultats jusqu'à la fin du deuxième trimestre, mais qu'il voyait de fortes améliorations après cela.

Adidas prévoit pour 2021 que son bénéfice net des activités poursuivies progresse pour se situer entre 1,25 milliard et 1,45 milliard d'euros.

Le groupe a toutefois prévenu que la vente de Reebok aurait un impact négatif sur son bénéfice d'exploitation et sur son bénéfice net, respectivement de 250 millions d’euros et de 200 millions d’euros.

L'équipementier sportif a annoncé en février son intention de se séparer de Reebok, soit par une vente soit par une scission, 15 ans après avoir acheté cette marque américaine, qu'il n'a pas su relancer complètement, avec l'espoir de mieux concurrencer Nike.

(version française Laura Marchioro, édité par Blandine Hénault et Jean-Stéphane Brosse)