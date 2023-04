Adidas veut mettre les bouchées doubles sur le marché US

FRANCFORT (Reuters) - Adidas, sous pression depuis qu'il a mis fin à son lucratif partenariat dans les chaussures Yeezy avec Kanye West, cherche à capter une part plus grande du marché américain des articles de sport, a dit le directeur régional du groupe au Wall Street Journal. "Nous voulons mettre les bouchées doubles sur tout ce qui est typiquement américain, en particulier autour du sport", a dit Rupert Campbell, président d'Adidas pour l'Amérique du Nord, dans une interview. Selon des médias, Adidas a également mis fin à sa collaboration Ivy Park avec la start de la pop Beyoncé, dont le contrat devait expirer à la fin de l'année. Selon Rupert Campbell, si Adidas a bien l'intention de continuer des partenariats avec des célébrités, la priorité de l'activité américaine du groupe est maintenant donnée au sport, notamment le basket où il n'a qu'une part de marché très faible. "Nous pensons donc qu'il y a là une opportunité", a-t-il ajouté. (Christoph Steitz, Gilles Guillaume pour la version française)