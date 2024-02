Adidas trébuche après des perspectives prudentes pour 2024

LONDRES, 1er février (Reuters) - Adidas chute jeudi en Bourse après avoir fait état de prévisions nettement inférieures aux attentes des analystes pour 2024, sous l'effet des dernières cessions de stocks de la marque Yeezy. L'équipementier sportif s'est aussi montré prudent sur la demande des consommateurs, rejoignant ainsi les avertissements de certains concurrents comme Nike, Puma et JD Sports. Le titre Adidas cédait 5,34% jeudi dans la matinée à la Bourse de Francfort. Le groupe allemand table sur un bénéfice d'exploitation d'environ 500 millions d'euros en 2024, contre une estimation de 1,294 milliard d'euros, selon un sondage d'analystes fourni par l'entreprise. Cette prévision suppose qu'Adidas vendra ses stocks de chaussures de la marque Yeezy, maintenues à prix coûtant, mais le directeur général Björn Gulden n'a pas exclu d'éventuelles revalorisations. "Nous essayons d'être humbles et terre-à-terre, et nous préférons vous surprendre positivement plutôt que négativement", a déclaré Björn Gulden aux analystes lors d'une conférence téléphonique. Le groupe, qui signale des conditions de marché difficiles en Amérique du Nord, vise une croissance autour de 5% de son chiffre d'affaires en 2024, contre une prévision des analystes de +9%. "Le sentiment des consommateurs dans le monde n'est évidemment pas très bon. Ce n'est pas comme si les gens faisaient la queue partout pour acheter des produits", a expliqué Björn Gulden. PERTURBATIONS EN MER ROUGE Les livraisons d'Adidas aux détaillants connaissent par ailleurs des retards liés aux perturbations du transport maritime en mer Rouge, a déclaré Björn Gulden, ajoutant que la hausse des taux de fret pèse sur les marges brutes. Les expéditions sont actuellement retardées d'environ trois semaines, entraînant des problèmes de livraison, en particulier en Europe, a indiqué le directeur général. Les compagnies de fret évitent le canal de Suez en raison des attaques des Houthis du Yémen contre le transport maritime en mer Rouge, optant à la place pour un trajet contournant la pointe sud de l'Afrique, ce qui retarde l'arrivée en Europe de vêtements et de chaussures provenant d'usines d'Asie. Adidas n'a pas donné d'estimation de l'impact financier des perturbations en mer Rouge, mais a indiqué qu'elles étaient pris en compte dans les prévisions de bénéfices de l'entreprise pour 2024. Adidas a fait état d'un bénéfice d'exploitation de 268 millions d'euros pour 2023, en baisse par rapport aux 669 millions d'euros de l'année précédente, mais dépassant largement la perte de 100 millions d'euros anticipée précédemment par l'entreprise. Björn Gulden, en poste depuis le début de l'année 2023, tente de mener à bien le redressement de l'entreprise, déstabilisée par la rupture de son partenariat avec le rappeur Kanye West, laissant à Adidas un stock de chaussures Yeezy invendues d'une valeur de 1,2 milliard d'euros. Adidas a affiché des ventes de 21,4 milliards d'euros en 2023, y compris les chaussures Yeezy, et de 20,6 milliards d'euros sans les chaussures Yeezy. (Reportage Helen Reid; version française Stéphanie Hamel, édité par Blandine Hénault)