Adidas se prépare à vendre Reebok, selon Manager Magazin

Crédit photo © Reuters

FRANCFORT/MUNICH (Reuters) - Adidas se prépare à vendre sa division Reebok, rapporte l'hebdomadaire économique allemand Manager Magazin jeudi, une cession qui, si elle a lieu, permettra au géant allemand des équipements sportifs de solder définitivement l'échec de son plus gros investissement aux Etats-Unis.

Le groupe veut mener à bien cette cession d'ici mars 2021, précise l'article, qui ne nomme pas ses sources. Il ajoute qu'Adidas a déprécié la valeur de Reebok dans ses comptes de près de moitié depuis 2018 pour la ramener à 842 millions d'euros mais n'évoque aucun prix de vente.

Le groupe américain VF Corp (propriétaire entre autres des marques The North Face et Timberland) et le chinois Anta Sports sont considérés comme des repreneurs potentiels intéressés, poursuit le magazine.

Adidas s'est refusé à tout commentaire.

A la Bourse de Francfort, l'action du géant allemand des équipements sportifs a amplifié sa hausse en réaction à ces informations et gagnait 3,46% vers 11h30 GMT.

Les investisseurs appellent depuis longtemps déjà Adidas à se séparer de Reebok, faute de résultats tangibles des tentatives de relance de la marque américaine.

Racheté en 2005 pour 3,8 milliards de dollars (3,2 milliards d'euros au taux de change actuel), Reebok a vu ses ventes chuter de 44% au deuxième trimestre de cette année à 228 millions d'euros, principalement en raison de son exposition au marché américain, ce qui a conduit Adidas à inscrire dans ses comptes de nouvelles charges de dépréciation.

(Christoph Steitz et Alexander Huebner, version française Marc Angrand, édité par Jean-Stéphane Brosse)