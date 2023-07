Adidas reçoit 508 millions d'euros de commandes pour les baskets Yeezy invendues

(Reuters) - Adidas a reçu des commandes d'une valeur de plus de 508 millions d'euros pour 4 millions de paires de chaussures Yeezy invendues, un montant supérieur aux "prévisions les plus optimistes" de la société, a rapporté le Financial Times lundi. La forte demande pour le premier lot mis en vente pourrait permettre au groupe d'éviter d'avoir à déprécier ses stocks restants, selon le journal. Adidas avait cessé de vendre les chaussures Yeezy après avoir placé sous revue son partenariat avec Kanye West, à la fin de l'année dernière, à la suite de déclarations controversées du rappeur. La perte de cette ligne très rentable avait entraîné une baisse des ventes de l'entreprise d'environ 440 millions de dollars (396,86 millions d'euros) au cours du premier trimestre. L'équipementier sportif allemand s'est refusé à tout commentaire, expliquant qu'il se trouvait dans une "période de calme" avant la publication de ses résultats trimestriels, prévue le 3 août. Le groupe avait déclaré en mai qu'il ferait don d'une partie du produit des ventes à des organisations luttant contre l'antisémitisme et le racisme. Des discussions sont en cours pour déterminer le montant qui sera versé à chaque organisation caritative, a rapporté le Financial Times, ajoutant que la société avait choisi cinq organisations caritatives aux États-Unis et en Chine dans un premier temps. Adidas avait prévu une perte cette année avant d'annoncer son intention de vendre les stocks Yeezy restants. (Reportage Bharat Govind Gautam, avec la contribution de Juby Babu à Bangalore ; version française Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)