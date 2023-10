Adidas prévoit une perte d'exploitation moins prononcée pour 2023

(Reuters) - Adidas a relevé mardi ses prévisions de chiffre d'affaires et de résultat pour l'ensemble de l'année, porté par la cession des stocks de la marque Yeezy et par une activité principale plus forte. L'entreprise allemande a déclaré s'attendre désormais à une perte d'exploitation pour 2023 d'environ 100 millions d'euros, contre 450 millions d'euros précédemment attendus. "Même si la performance de l'entreprise au cours du trimestre a de nouveau été positivement impactée par la vente d'une partie de son stock restant de Yeezy, l'activité sous-jacente d'Adidas s'est également développée mieux que prévu", a déclaré la société. En août dernier, le groupe avait déjà relevé ses perspectives. L'action Adidas a gagné 34% cette année, les investisseurs étant plus confiants dans un redressement guidé par le directeur général Bjorn Gulden, qui a pris les rênes de l'entreprise le 1er janvier. (Reportage Tristan Veyet et Ozan Ergenay à Gdansk ; version française Gaëlle Sheehan)