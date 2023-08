Adidas plus confiant sur ses ventes en 2023 avec la cession des stocks de Yeezy

Adidas plus confiant sur ses ventes en 2023 avec la cession des stocks de Yeezy













LONDRES, 3 août (Reuters) - Adidas a indiqué jeudi que le recul de ses ventes escompté en 2023 serait moins prononcé que prévu et a confirmé que la cession des stocks de la marque Yeezy aiderait à réduire la perte annuelle prévue. Adidas a mis fin l'année dernière à un partenariat lucratif avec le rappeur américain Kanye West et sa marque de vêtements Yeezy. Le groupe allemand avait prévenu en début d'année que cette séparation pourrait conduire à sa première perte annuelle en trente ans. Adidas a décidé de vendre les stocks excédentaires des baskets Yeezy, ce qui a généré des revenus d'environ 400 millions d'euros au cours du trimestre. Le groupe prévoit désormais que sa perte atteigne 450 millions d'euros en 2023, contre une prévision de 700 millions d'euros précédemment. A changes contants, les ventes au deuxième trimestre sont restées stables comparé à la même période il y a un an, à 5,3 milliards d'euros. Adidas s'attend désormais à ce que son chiffre d'affaires annuel à changes constants recule autour de 5% contre un repli attendu de près de 10% auparavant. "La vente de la première partie du stock Yeezy a bien sûr aidé à la fois notre chiffre d'affaires et notre résultat net au cours du trimestre", a déclaré le président du directoire d'Adidas, Bjorn Gulden. (Reportage Helen Reid ; version française Lina Golovnya, édité par Blandine Hénault)