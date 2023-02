Adidas plonge après avoir averti d'une chute de ses résultats en 2023

Crédit photo © Reuters

BERLIN (Reuters) - Adidas plonge vendredi à la Bourse de Francfort alors que l'équipementier sportif allemand a prévenu jeudi soir que son chiffre d'affaires et son bénéfice d'exploitation allaient chuter cette année en raison des difficultés rencontrées dans son partenariat avec la marque Yeezy, fondée par le rappeur et styliste américain Kanye West. A 09h00 GMT, l'action Adidas reculait de 11% à 139 euros, sa plus forte baisse en séance depuis le 12 mars 2020 et le début de la pandémie de COVID-19. Le groupe allemand, qui a placé en octobre sous revue son partenariat avec Kanye West après des déclarations contreversées du rappeur, a prévenu que le fait de ne pas vendre le stock existant de vêtements de la marque Yeezy allait réduire son chiffre d'affaire d'environ 1,2 milliard d'euros en 2023 et son bénéfice d'exploitation d'environ 500 millions d'euros. Le chiffre d'affaires devrait ainsi reculer de près de 10% cette année et le bénéfice d'exploitation être quasi nul. Les analystes tablaient en moyenne sur une hausse de 4% du chiffre d'affaires à taux de changes constants en 2023 et sur un bénéfice d'exploitation annuel de 1,02 milliard d'euros, selon un consensus fourni par Adidas sur son site internet. "Même si la société continue d'examiner les options futures pour l'utilisation de son stock Yeezy, ces prévisions tiennent déjà compte de l'impact négatif important lié à la non-vente du stock existant", a indiqué le groupe dans un communiqué. Si Adidas décide de façon définitive de ne plus proposer les produits Yeezy à l'avenir, cela entraînera une dépréciation sur les stocks, ce qui aura un impact supplémentaire de 500 millions d'euros sur le bénéfice d'exploitation de 2023, a encore averti le groupe allemand. Adidas prévoit en outre des coûts non récurrents de 200 millions d'euros liés à son examen stratégique en cours visant à renouer avec une croissance rentable en 2024. "Si tous ces effets devaient se concrétiser, l'entreprise s'attendrait à enregistrer une perte d'exploitation de 700 millions d'euros en 2023", a indiqué Adidas dans un communiqué. Les analystes de Baader Helvea ont jugé la prévision d'Adidas "horrible" et très décevante. La nouvelle s'est ajoutée à l'annonce jeudi soir d'une croissance de seulement 1% des ventes à taux de changes constants en 2022, alors qu'Adidas avait dit en octobre tabler sur une progression de l'ordre de 5%. La marge opérationnelle est ressortie à 3% l'an dernier, contre une prévision du groupe à 4%. Adidas publiera ses résultats complets pour l'exercice 2022 le 8 mars. (Reportage Victoria Waldersee et Maria Sheahan; Blandine Hénault pour la version française, édité par Kate Entringer)