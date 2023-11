Adidas optimiste sur la collection automne-hiver mais performances insuffisantes

BERLIN (Reuters) - Adidas s'est montré optimiste mercredi en annonçant une baisse de ses niveaux de stocks et un intérêt des détaillants pour sa collection automne-hiver, malgré des performances jugées insuffisantes. Depuis le début de l'année, le nouveau directeur général du groupe, Bjorn Gulden, conduit le redressement de l'entreprise impactée par la rupture avec le rappeur Kanye West, qui a laissé Adidas avec des invendus de baskets Yeezy d'une valeur de 1,2 milliard d'euros. Cependant, Adidas a revu à la hausse le mois dernier ses prévisions pour l'ensemble de l'année, en partie grâce à l'impact positif des ventes de Yeezy au cours des deuxième et troisième trimestres. La popularité des modèles Samba, Gazelle et Spezial, stimulent également la croissance de son activité "lifestyle". "Nous constatons que l'intérêt pour notre marque et nos produits augmente sur tous les marchés et que les détaillants font preuve d'un intérêt visiblement plus élevé pour notre gamme automne-hiver 2024", a déclaré Bjorn Gulden dans un communiqué. Par ailleurs, le niveau des stocks a baissé de 23% sur l'année pour atteindre 4,85 milliards d'euros, ce qui est légèrement plus élevé que ce que le géant de l'habillement sportif avait prévu, a-t-il déclaré. Bjorn Gulden a toutefois jugé les performances actuelles d'Adidas d'"insuffisantes". La société prévoit une perte de 100 millions d'euros cette année, après avoir averti en février d'une perte possible de 700 millions d'euros en raison de l'arrêt de la très rentable ligne Yeezy. L'action Adidas, qui a gagné plus de 30% depuis le début de l'année, cédait 1,97% à 168,50 euros à 09h59 GMT. (Rédigé par Miranda Murray ; version française Mariana Abreu, édité par Kate Entringer)