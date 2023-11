Adidas : La situation des stocks s'améliore plus que prévu

Adidas : La situation des stocks s'améliore plus que prévu













BERLIN, 8 novembre (Reuters) - Adidas a annoncé mercredi que le niveau de ses stocks a continué de s'améliorer au troisième trimestre, la stratégie conservatrice de l'entreprise allemande en matière d'écoulement de son inventaire ayant porté ses fruits. Les niveaux de stocks ont baissé de 23% sur l'année pour atteindre 4,85 milliards d'euros, ce qui est légèrement plus élevé que ce que le géant de l'habillement sportif avait prévu, a-t-il déclaré. Le mois dernier, Adidas a revu à la hausse ses prévisions pour l'ensemble de l'année, en partie grâce à l'impact positif des ventes de Yeezy au cours des deuxième et troisième trimestres. (Rédigé par Miranda Murray ; version française Mariana Abreu, édité par Kate Entringer)