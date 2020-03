Adidas ferme ses magasins en Europe et en Amérique du Nord

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Face à l'épidémie de coronavirus, Adidas a annoncé mardi la fermeture de tous ses magasins Adidas et Reebok en Europe et en Amérique du Nord.

Adidas précise que ses magasins seront fermés à compter du 17 mars aux Etats-unis et au Canada et jusqu'au 29 mars et du 18 au 29 mars en Europe.

