Adidas enquête sur des accusations visant Kanye West

par Akriti Sharma

(Reuters) - Adidas a déclaré jeudi avoir ouvert une enquête sur des accusations de comportement inapproprié à l'encontre d'employés visant le rappeur américain Kanye West.

Le groupe, qui a mis fin le mois dernier à son partenariat avec le créateur de mode, a précisé avoir reçu une lettre anonyme contenant plusieurs allégations à l'encontre du musicien, qui se fait désormais appeler Ye West.

L'enquête fait suite à un article du magazine Rolling Stone qui détaillait des incidents présumés de comportement inapproprié envers le personnel. Rolling Stone a cité des entretiens avec plus de deux douzaines d'anciens employés de Yeezy et d'Adidas.

Selon le magazine, d'anciens membres de l'équipe ont envoyé une lettre anonyme à Adidas dans laquelle ils affirment que les dirigeants de l'entreprise étaient conscients du comportement de Ye West, mais avaient fermé "les yeux" et "éteint leur boussole morale."

"Il n'est actuellement pas clair si les accusations faites dans la lettre anonyme sont véridiques", a déclaré un porte-parole d'Adidas à Reuters.

"Cependant, nous prenons ces allégations très au sérieux et avons pris la décision de lancer immédiatement une enquête indépendante sur la question."

Ye West n'a pu être joint pour un commentaire.

Selon le Financial Times, qui a rapporté l'ouverture de l'enquête, le troisième plus grand gestionnaire d'actifs d'Allemagne, Union Investment, a écrit à Adidas jeudi pour demander plus d'informations sur les accusations.

Union Investment n'a pas répondu a une demande de commentaire dans l'immédiat.

Ye West a suscité la controverse ces derniers mois en mettant publiquement fin à des liens avec de grandes entreprises et en s'emportant sur les réseaux sociaux contre d'autres célébrités.

(Rédigé par Akriti Sharma à Bangalore; Version française Kate Entringer)