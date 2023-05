Adidas affiche des résultats meilleurs que prévus au premier trimestre

(Actualisé avec cours du titre, commentaires, détails) LONDRES, 5 mai (Reuters) - Adidas a affiché vendredi des résultats meilleurs que prévus au premier trimestre, entraînant une hausse du titre, alors que les investisseurs misent sur un rebond du fabricant allemand d'articles de sport.

Malgré une baisse des ventes de 1%, Adidas a affiché un bénéfice d'exploitation de 60 millions d'euros, dépassant les attentes des analystes qui tablaient sur 15 millions d'euros. A la Bourse de Londres, le titre Adidas était en hausse de 5,6% à 08h03 GMT. L'arrêt de l'activité Yeezy a pesé sur les ventes du trimestre à hauteur d'environ 400 millions d'euros, a déclaré Adidas, principalement dans les régions Amérique du Nord, Chine élargie et EMEA. Adidas, qui a mis fin l'année dernière à un partenariat lucratif avec le rappeur américain Kanye West, qui se fait désormais appeler Ye West, n'a pas indiqué ce qu'il comptait faire de son stock de chaussures Yeezy invendues. "Le déclin du style de vie et la perte de Yeezy nous nuisent bien sûr", a déclaré le président du directoire Bjorn Gulden, qui s'est dit optimiste pour le reste de l'année. Les résultats montrent qu'Adidas est en avance sur ses prévisions de croissance pour l'année fiscale, même si son processus de transformation est encore en cours et que des inquiétudes subsistent quant à la santé des consommateurs américains et européens, a indiqué Jefferies dans une note. Les ventes du groupe sur un an restent stables et s'établissent à 5,27 milliards d'euros, alors que les analystes tablaient sur une baisse de 4%, selon un consensus compilé par Adidas. La région Amérique du Nord a été la plus touchée par l'arrêt de l'activité Yeezy, avec des ventes à taux de change constant en baisse de 20% sur un an. Les ventes dans la région Grande Chine ont chuté de 9%, tandis que les ventes dans la région EMEA ont augmenté de 4%. (Reportage Helen Reid, version française Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)