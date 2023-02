Adecco voit des signes de ralentissement des embauches début 2023

Adecco voit des signes de ralentissement des embauches début 2023













ZURICH, 28 février (Reuters) - Adecco a annoncé mardi que les volumes d'embauche avaient faibli au début de l'année 2023, après que le géant suisse de l'intérim a fait état de bénéfices inférieurs aux prévisions au cours de son quatrième trimestre. Le groupe a affiché un bénéfice net en chute de 65% au cours des trois mois à fin décembre pour atteindre 65 millions d'euros, bien en dessous des prévisions des analystes qui tablaient sur 116 millions d'euros. Ce recul est en partie imputable à la baisse des revenus d'exploitation et à une charge d'intérêt de 15 millions d'euros. Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre a augmenté de 13% pour atteindre 6,2 milliards d'euros, dépassant les 6,1 milliards d'euros attendus, selon un consensus fourni par la société. Après ajustement en fonction des jours ouvrables, des devises et des acquisitions, l'augmentation a été de 5%. Selon Adecco, son chiffre d'affaires a augmenté de 6% en décembre, par rapport à l'année précédente, mais a mis en garde contre des signes de ralentissement au début de 2023. "Bien que les volumes en janvier aient faibli, le marché des services de talents reste dynamique", a dit le groupe dans un communiqué. (Reportage John Revill, version française Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)