Adecco s'engage à trouver un emploi à 85.000 réfugiés d'ici 2027

ZURICH, 14 février (Reuters) - L'agence de recrutement Adecco a annoncé mercredi qu'elle allait aider 85.000 réfugiés à trouver un emploi et former 17.000 personnes d'ici à la fin de 2027. "Nous sommes convaincus que le travail n'est pas seulement une source de revenus, mais une première étape importante pour reconstruire une vie, s'intégrer dans un nouveau pays et retrouver une place dans la société", a déclaré Christophe Catoir, président d'Adecco. L'entreprise suisse va également créer un site internet dédié pour aider les réfugiés à trouver un emploi. En juin dernier, Adecco avait déjà promis de trouver des emplois à 50.000 réfugiés et former 10.000 personnes d'ici fin 2025. (John Revill, version française Kate Entringer)