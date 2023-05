Adecco : CA supérieur aux attentes au T1 avec l'activité reconversion

4 mai (Reuters) - Adecco a affiché jeudi un chiffre d'affaires supérieur aux attentes au premier trimestre, le groupe ayant bénéficié de l'intérêt des entreprises pour les reconversions, ainsi que le recrutement par intérim après avoir licencié du personnel dans un climat économique incertain. La société a fait état d'une hausse de 8% de son chiffre d'affaires trimestriel à 5,89 milliards d'euros, supérieur à l'estimation à 5,83 milliards d'euros des analystes interrogés dans le cadre d'un sondage réalisé par l'entreprise. "Notre activité de transition de carrière a activement capturé de nouveaux projets de restructuration d'entreprise, ce qui a permis d'atteindre des niveaux de performance record", a déclaré Denis Machuel, le directeur général de l'entreprise. Le chiffre d'affaires de l'activité de transition de carrière, qui propose des services de coaching pour les changements de rôles aux travailleurs et aux organisations, a augmenté de 63%. Adecco a déclaré une marge brute de 21,3% et des frais de vente, généraux et administratifs (SG&A) représentant 18,4% de son chiffre d'affaires au premier trimestre. Pour le trimestre en cours, le groupe s'attend à ce que la marge brute et les SG&A soient globalement conformes à ceux du premier trimestre. (Reportage d'Andrey Sychev à Gdansk, version française Dina Kartit, édité par Kate Entringer)