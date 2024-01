Adam Siao Him Fa champion d'Europe pour la deuxième fois consécutive

Adam Siao Him Fa champion d'Europe pour la deuxième fois consécutive













par Matthieu Cointe (iDalgo) Un doublé historique ! Adam Siao Him Fa a remporté le championnat d'Europe de patinage artistique pour la deuxième année de suite vendredi soir. À Kaunas en Lituanie, le Français de 22 ans a délivré un programme libre à la limite de la perfection pour écraser la concurrence. Déjà leader à l'issue du programme court, le natif de Bordeaux a réalisé un total de 276.17. Au classement, il devance l'Estonien Aleksandr Selevko (256.99) et l'Italien Matteo Rizzo (250.87), deuxième l'an passé. Vainqueur à Espoo en 2023, Adam Siao Him Fa est sacré champion d'Europe pour la deuxième année consécutive. Une première pour un patineur français depuis Alain Calmat dans les années 1960.