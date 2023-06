Activision va soutenir Microsoft face au régulateur britannique

Activision va soutenir Microsoft face au régulateur britannique













LONDRES, 9 juin (Reuters) - L'éditeur du jeu vidéo "Call of Duty", Activision Blizzard, a reçu l'autorisation d'intervenir dans la bataille juridique de Microsoft avec l'autorité de la concurrence britannique au sujet de sa décision de bloquer le rachat de d'Activision pour 69 milliards de dollars. Microsoft a fait appel au veto de L'Autorité de la concurrence et des marchés (CMA) déposé en avril, au motif que le rachat pourrait nuire à la concurrence naissante sur le marché des jeux "cloud gaming". Le veto met en péril l'accord le plus important jamais conclu dans le secteur des jeux vidéos, ce qui a suscité une vive réaction de la part des entreprises, qui se sont demandé si la Grande-Bretagne restait ouverte aux entreprises technologiques. Activision a reçu l'autorisation d'intervenir pour Microsoft qui devrait être entendu le mois prochain auprès du tribunal d'appel de la concurrence. Cela signifie qu'Activision pourra également présenter ses arguments au tribunal. Lors d'une audience préliminaire en mai, les avocats de Microsoft ont accusé la CMA d'être une "aberration" mondiale en bloquant le rachat d'Activision, alors que les autorités de régulation, y compris l'autorité de la concurrence de l'Union européenne, ont approuvé l'opération. La Commission fédérale du commerce des États-Unis a également bloqué l'opération, une décision qui fait l'objet d'un autre appel de la part de Microsoft. Le président de Microsoft, Brad Smith, qui a rencontré le ministre britannique des Finances mardi, a déclaré en début de semaine que l'entreprise souhaitait répondre aux préoccupations des régulateurs concernant l'acquisition d'Activision. (Reportage Sam Tobin ; version française Nathan Vifflin, édité par Kate Entringer)