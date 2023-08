Activision va céder les droits de "streaming" de ses jeux à Ubisoft

(.) (Reuters) - L'éditeur américain de jeux vidéos Activision Blizzard va céder à Ubisoft Entertainment les droits de diffusion en continu ("streaming") de ses jeux afin de tenter d'obtenir l'accord du régulateur britannique au projet de rachat par Microsoft, a annoncé mardi le géant informatique. Dans un communiqué distinct, Ubisoft a précisé que l'accord lui donnerait les droits exclusifs mondiaux de streaming des jeux d'Activision Blizzard, à l'exception des droits non exclusifs de streaming dans l'espace économique européen. Ces droits portent sur tous les jeux actuels et existants d'Activision Blizzard, dont la célèbre franchise "Call of Duty", ainsi que sur ceux qui sortiront au cours des 15 prochaines années suivant l'acquisition d'Activision Blizzard par Microsoft, a ajouté Ubisoft. Microsoft tente de racheter Activision pour 69 milliards de dollars (63,2 milliards d'euros), la plus grande transaction jamais réalisée dans le secteur des jeux vidéos, mais se heurte à l'opposition de l'Autorité britannique de la concurrence et des marchés (CMA). Face au rejet de la CMA, Microsoft et Activision ont proposé de nouvelles conditions avec la cession des droits de streaming à Ubisoft. Les détails financiers de cette opération n'ont pas été dévoilés. A la Bourse de Paris, l'action Ubisoft grimpait de plus de 4% dans les premiers échanges. Microsoft a indiqué mardi que cette nouvelle proposition constituait une "transaction substantiellement différente" et dit s'attendre à ce que la procédure d'examen de la CMA soit achevée avant le 18 octobre. (Reportage Yadarisa Shabong à Bangalore et Kate Holton à Londres, Blandine Hénault pour la version française, édité par Jean-Stéphane Brosse)