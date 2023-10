Action climatique : La nomination du Néerlandais Wopke Hoekstra validée en commission parlementaire

BRUXELLES (Reuters) - La commission de l'environnement du Parlement européen a approuvé mercredi la nomination du Néerlandais Wopke Hoekstra au poste de commissaire européen pour l'Action climatique, a annoncé son président, Pascal Canfin. Wopke Hoekstra, un chrétien-démocrate, ainsi que le Slovaque Maros Sefcovic, un social-démocrate proposé pour coordonner le "pacte vert" européen, ont obtenu au moins deux tiers des voix des membres de la commission, a déclaré Pascal Canfin sur la plate-forme X (ex-Twitter). Les deux candidats avaient été longuement entendus lundi, sans pour autant convaincre les députés, qui leur ont demandé des assurances supplémentaires sur l'avenir de certaines mesures en faveur de l'environnement promises par la Commission, qu'ils craignent de voir abandonnées à l'approche des élections européennes de juin 2024, sous la pression des conservateurs et de l'extrême droite. "Leurs réponses à nos questions ont été jugées positivement : clarté sur les objectifs climatiques de 2040, clarté sur les législations en cours : le Pacte vert est sur les rails", a déclaré Pascal Canfin sur X. La nomination des deux responsables doit encore être confirmée par le Parlement en séance plénière lors d'un vote jeudi, une issue probable selon plusieurs eurodéputés, étant donné le feu vert de la commission. (Kate Abnett, version française Jean-Stéphane Brosse)