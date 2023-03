Accord UE-Allemagne sur les voitures à moteur thermique

FRANCFORT/BRUXELLES (Reuters) - La Commission européenne et l'Allemagne sont parvenues à un accord sur l'avenir des voitures à moteur thermique, ont annoncé samedi les dirigeants européens et allemands. L'Allemagne, où le secteur automobile a un poids économique important, a bloqué au dernier moment un accord au niveau européen sur l'interdiction à partir de 2035 de la vente de voitures neuves à moteur thermique, une mesure destinée à limiter les émissions de CO2 dans le cadre de la lutte contre le changement climatique. Berlin souhaitait obtenir la garantie que des modèles avec moteur à combustion pourraient encore être commercialisés au-delà de cette date s'ils fonctionnent à l'aide de carburants de synthèse. "Nous sommes parvenus à un accord avec l'Allemagne sur l'utilisation future de carburants de synthèse dans les voitures", a annoncé Frans Timmermans, vice-président de la Commission européenne chargé des questions climatiques, sur Twitter. Le ministre allemand des Transports, Volker Wissing, a pour sa part déclaré que "la voie est dégagée" à la suite de l'accord conclu vendredi soir. "Les véhicules avec des moteurs à combustion interne pourront encore bénéficier d'une première immatriculation après 2035 si on met dans leurs réservoirs exclusivement des carburants neutres en carbone", a-t-il écrit sur Twitter. (Rédigé par Tom Sims et Kate Abnett, version française Bertrand Boucey)