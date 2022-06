Accord TIM-Benetton sur la numérisation du groupe de mode

MILAN, 9 juin (Reuters) - Telecom Italia, le premier opérateur italien de télécommunications, a annoncé jeudi avoir signé un accord avec Benetton Group sur la numérisation de plus de 300 sites administratifs, magasins et sites de production du groupe de mode dans le monde entier.

L'ex-Telecom Italia et sa filiale Sparkle fourniront à Benetton une infrastructure dénommée SD WAN (Software-Defined Wide Area Network) qui assurera aux salariés de Benetton et de ses magasins en Europe, en Afrique et en Asie un accès sécurisé à l'ensemble des systèmes d'information du groupe, même en déplacement, explique l'opérateur.

