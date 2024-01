Accord Tata-Airbus Helicopters en marge de la visite de Macron

NEW DELHI (Reuters) - Airbus Helicopters et le géant indien Tata Group ont signé un accord en vue de l'assemblage en commun d'hélicoptères H125 à usage civil, a déclaré vendredi le secrétaire indien aux Affaires étrangères, Vinay Kwatra. Cette annonce intervient au deuxième et dernier jour de la visite d'Etat du président français, Emmanuel Macron, en Inde à l'invitation du Premier ministre Narendra Modi, qui avait été l'invité d'honneur du défilé militaire du 14-Juillet en France en 2023. L'accord porte sur un partenariat industriel entre Tata Advanced Systems Limited (TASL), une filiale de Tata, et Airbus Helicopters pour la production d'hélicoptères H125, a dit Vinay Kwatra lors d'un point de presse. Il s'agira de la première chaîne d'assemblage final d'hélicoptères "Made in India" dans le secteur privé. La production devrait commencer en 2026, selon un communiqué d'Airbus. L'hélicoptère H125, qui peut transporter jusqu'à six personnes, est un appareil monomoteur léger, dont Airbus souligne qu'il est le seul à s'être posé sur l'Everest. Airbus et Tata produisent déjà en commun le C295, un avion cargo tactique militaire, dans le Gujarat, Etat dont Narendra Modi est originaire. La visite d'Emmanuel Macron, hautement protocolaire, visait notamment à renforcer les relations bilatérales dans le domaine de l'armement. SAFRAN EN DISCUSSIONS Le groupe français Safran, lié de longue date à l'industrie aéronautique et de défense indienne, est ainsi en discussion pour la fabrication en Inde de moteurs d'avions de chasse avec transfert de technologie "à 100%", a-t-on dit de sources autorisées indiennes. La France est le deuxième fournisseur d'armes de l'Inde et elle est depuis des décennies l'un de ses plus anciens et plus proches partenaires en Europe. Elle a été le seul pays occidental à ne pas imposer de sanctions à l'Inde à la suite d'essais nucléaires en 1998. Avant la visite de Modi à Paris, le gouvernement indien avait donné son feu vert de principe à l'achat de 26 Rafale à Dassault Aviation et à la production conjointe de trois sous-marins de classe Scorpène. Ces contrats doivent encore être finalisés, a-t-on dit à l'Elysée avant la visite du chef de l'Etat. L'Inde s'appuie sur des avions de chasse français depuis l'acquisition de Mirage dans les années 1980. Ces appareils forment toujours deux flottilles au sein de l'armée de l'air indienne. "Nous avons scellé ces dernières années une alliance en termes de défense absolument inédite", a déclaré vendredi Emmanuel Macron lors d'un discours devant la communauté française à New Delhi. "Nous allons continuer de la consolider avec un objectif qui est d'être au rendez-vous du 'Made in India' et de le faire en échangeant de manière sereine des technologies, en faisant au fond de l'Inde un hub de production pour tous nos partenariats de la région", a ajouté le chef de l'Etat. Plus tôt dans la journée, Emmanuel Macron a assisté, en invité d'honneur, au défilé militaire de la fête nationale du Jour de la République à New Delhi. La Constitution indienne est entrée en vigueur le 26 janvier 1950. L'Inde espérait initialement avoir comme invités d'honneur le président américain Joe Biden et les Premiers ministres australien Anthony Albanese et japonais Fumio Kishida. Ces quatre pays forment le groupe "Quad" dont l'Inde espérait organiser un sommet cette semaine. Ce projet a été abandonné en raison de l'indisponibilité de Joe Biden. (Reportage Krishn Kaushik à New Delhi et Aditi Shah; rédigé par Sakshi Dayal; version française Bertrand Boucey et Sophie Louet, édité par Nicolas Delame)