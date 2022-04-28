Accord sur un rachat d'Albioma par KKR
28 avril (Reuters) - ALBIOMA ET KKR annoncent jeudi:
* UN ACCORD STRATÉGIQUE EN VUE D'UNE OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT AMICAL
* QUE LE PRIX DE L'OFFRE EST DE 50 EUROS PAR ACTION, AUQUEL S'AJOUTE LE DIVIDENDE DE 0,84 EURO QUI SERA EN CONSÉQUENCE PAYÉ EXCLUSIVEMENT EN NUMÉRAIRE
* QUE L'OFFRE REPRÉSENTE UNE PRIME DE 51,6 % PAR RAPPORT AU COURS DE CLÔTURE DE L'ACTION ALBIOMA LE 7 MARS 20221 AVANT RUMEURS DE MARCHÉ, ET DE 46,6 % PAR RAPPORT AU COURS MOYEN PONDÉRÉ PAR LES VOLUMES SUR TROIS MOIS
* QUE BPIFRANCE, ACTIONNAIRE D'ALBIOMA DEPUIS 2016, A L'INTENTION DE CONTINUER À SOUTENIR ALBIOMA EN INVESTISSANT AUX CÔTÉS DE KKR
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